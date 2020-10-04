القبض على شاب بالشرقية قتل شقيقه بمعاونة أمه

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، القبض على شاب ووالدته على خلفية قتله شقيقه بمساعدة أمه، لحدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، وتمت إحالتهما إلى نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس بقيام شاب بقتل شقيقه بحي الزهور بندر بلبيس.انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، والعقيد حسام القصبى، مأمور مركز شرطة بلبيس، بإشراف اللواء أيمن مطر، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وتبين من التحريات العثور على جثة "أحمد ح م م" 34 سنة خراط إثر إصابته بطعنة بالسكين.وكشفت التحريات عن أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي وسبق علاجه بمستشفى العزازى بأبوحماد، وبالأمس حدثت بينه وبين والدته "حنان س م ر" ربة منزل، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وحاول التعدى عليها بالضرب فتدخل شقيقه "محمد" للدفاع عنها، وحدثت بينهما المشاجرة التى أودت بحياة المجنى عليه.وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأم ونجلها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.