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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تهنئ السودان على اتفاق السلام في جوبا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:00 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أبوزيد على
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حكومة وشعب السودان، بمناسبة توقيع السودان اتفاق جوبا للسلام بين «الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة» في جوبا اليوم السبت، مؤكدًا استمرار السعودية بدعم الشعب السوداني.

ونقل وزير السعودية لشئون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام التي جرت السبت، باسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، خالص التهاني لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وأوضح قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

كما أكد قطان أن السعودية لها ثقة في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدمًا في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي، وصناعة مستقبل مشرق على أسس التعايش السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ الفرص، حسبما أشارت وكالة أنباء السعودية.

وذكرت سكاي نيوز أن قطان أعرب عن تقدير السعودية للدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في الوساطة، منوهًا بالجهود التي قامت بها المملكة مع بقية الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحقق بالإرادة الصادقة للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية والمجموعات المسلحة التي آثرت السلم على الحرب، والاستقرار على الفوضى، والتنمية على تبديد ثروات البلاد.

فيما أشار قطان إلى مناشدة السعودية لبقية أطراف النزاع التحلي بروح الشجاعة والمسئولية والانضمام إلى شركائهم في الوطن، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لتجنب ما قد يتبعه ذلك من تداعيات غير محمودة، مؤكدًا على أن قيادة المملكة ستواصل دعمها للجهود الرامية لمحافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي إلى أن يستعيد وضعه الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي وكشريك فاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

يذكر أن جوبا عاصمة جنوب السودان، شهدت اليوم السبت، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

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