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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء الأمور»: المدارس الخاصة طلبت «السبلايز».. وعليها الاكتفاء بالضرورى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:43 م
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة بدأت في إرسال قائمة بمحتويات "السبلايز" إلى أولياء الأمور لشرائها وإرسالها للمدرسة خلال أسبوع، استعدادا للعام الدراسي الجديد، خاصة لطلاب رياض الأطفال "KG1، KG2".

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن قائمة "السبلايز" تضمنت "اسكتش كانسون ألوان وآخر أبيض وعلبة صلصال طبي، لاصق بريت ودوسيه بلاستيك وطقم ملابس شتوي كامل احتياطي، وآخر صيفي، مطهر للأيدي (جيل) عبوة 1 لتر، صابون "ديتول" وباكيت بكر مناديل تواليت مضغوط 6 بكرات، وباكيت بكر مناديل مطبخ كبير 6 بكرات، وباكت مناديل 00 منديل للوجه، وباكت تيكت سادة مستطيل وسط".

وطالبت أحمد المدارس الخاصة بتحديد واختيار المحتويات المهمة فقط وذات الأولوية والضرورية في "السبلايز" في الوقت الحالي، مراعاة لظروف أولياء الأمور المادية وعدم إجهادهم في شراء المستلزمات.

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