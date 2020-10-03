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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

%32.1 تراجعًا في الطلاق خلال تفشي كورونا بمصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:54 م
حالات الطلاق
حالات الطلاق
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد حالات الطلاق في مصر خلال أشهر كورونا سجلت 32.1 ألف إشهادة طلاق بأشهر مارس ومايو ويونيو، مقابل 47.6 ألف إشهادة طلاق خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.1% خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن عدد إشهادات الطلاق خلال يونيو الماضي بلغ 15.6 ألف إشهادة، مقابل 17.5 ألف إشهادة خلال شهر يونيو من العام السابق عليه، بينما كان عدد حالات الطلاق قد سجل أدنى مستوياته خلال شهر مايو الماضى، حينما هبط لـ4.9 ألف إشهادة طلاق، و11.8 ألف إشهادة خلال مارس الماضي.

وفي المقابل، أظهر التقرير أن إجمالي عقود الزواج بلغ 175.5 ألف عقد زواج خلال أشهر كورونا من عام 2020، مقابل 202.6 ألف عقد زواج خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 13.3%.

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