لأول مرة منذ تفشي كورونا.. معدلات زواج المصريين تعاود الارتفاع

عاودت معدلات الزواج بين المصريين ارتفاعها لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من فرض إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث ارتفع عدد عقود الزواج شهريًا لـ98.4 ألف عقد زواج خلال شهر يونيو 2020 مقابل 97.1 ألف عقد زواج خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 1.3%.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعداد عقود الزواج قد تراجعت تزامنًا مع فرض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا، لتسجل 45 ألف عقد زواج خلال شهر مارس 2020 مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 30.1%، ثم تراجعت لـ32.1 ألف عقد زواج خلال مايو 2020 مقابل 41.1 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 21.9%.