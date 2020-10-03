كوريا الجنوبية تدعم دول غرب إفريقيا بمليون دولار لمكافحة الجراد

قالت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو)، إن كوريا الجنوبية ستقدم مساهمة بقيمة مليون دولار أمريكي لمساندة دول غرب إفريقيا والساحل في مكافحة غزو الجراد الصحراوي المحتمل قدومه من منطقة شرق القارة السمراء.وأشارت (فاو) في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه المعونة تشمل بصورة خاصة الدول الخمس الأعضاء في المفوضية الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي، وهي: بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.وأوضح البيان أن المعونة تتكون من طائرات دون طيار (درونز) وسيارات ومعدات حماية شخصية، وأيضا مخصصات مالية بهدف تعزيز سبل المعيشة للمئات من الأسر المهددة بغزو الجراد.جدير بالذكر، أن الجراد الصحراوي تسبب في نضوب الغذاء وتدمير الاحتياطي الغذائي ورفع الأسعار، وأدى لنشوب عدد من النزاعات في المناطق التي غزاها، وفقا للفاو.