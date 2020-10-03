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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الأمن الأمريكى: أمريكا لن تتسامح مع أى تدخل أجنبى فى انتخاباتها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
روبيرت أوبرايان
روبيرت أوبرايان
وكالات
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كد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، روبيرت أوبرايان، عقب محادثات أجراها مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أنه "يمكن للبلدين تحقيق تقدم في حل القضايا المحورية".

وقال أوبرايان، في تصريح صحفي أدلى به بعد اللقاء في جنيف: "الحوار كان عمليا وبناء، وعلى الرغم من وجود خلافات بيننا، أنا متفائل من أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما تحقيق تقدم في قضايا محورية سيخدم حلها في نهاية المطاف مصلحة كل من الأمريكيين والروس".

وأوضح أوبرايان أن المحادثات مع باتروشيف تناولت بحث "السيطرة على الأسلحة والأمن السيبراني وعدم التدخل في الانتخابات ومكافحة الإرهاب والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك سوريا وأفغانستان وعدد من المسائل الأخرى في أجندة العلاقات الثنائية والتي تثير اهتماما مشتركا".

وأشار مستشار البيت الأبيض إلى أنه أكد لنظيره الروسي أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي في انتخاباتها"، مضيفا أن "الجانب الروسي تعهد بعدم فعل ذلك".

بدوره، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، أن المشاورات في جنيف عقدت "بهدف تطبيع العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن الدولي".

وأضاف أن باتروشيف وأوبرايان "أكدا غياب أي نوايا لدى كلا الجانبين للتدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، بما في ذلك في سياق العمليات الانتخابية في روسيا والولايات المتحدة"، كما اتفقا على مواصلة العمل على مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

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