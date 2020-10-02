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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يطالب مرشحي النواب الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:22 م
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
هدى الأمير
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وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر تنويه مهم وعاجل للمرشحين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأكد "الشريف" ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على السادة المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها، مشيرًا إلى تكليفاته بتشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية حتى لا تحجب الرؤية.

وأضاف "الشريف"، أنه يأمل من المرشحين للانتخابات بالحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري في وضع اللافتات أو البانرات داخل مدينتهم الجميلة الأقصر، متمنيا التوفيق للجميع.

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