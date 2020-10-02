«راعية الإرهاب».. «موزة» مولت مشروعات الإرهابية بـ37.8 مليون إسترلينى

مثَّل عام 2012 البداية الفعلية لتوسع موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير القطري تميم بن حمد، في مخططاتها، لتمويل الجماعات الإرهابية عبر مؤسستها «قطر الخيرية»، فقررت فتح مكتب تمثيلي لها فى لندن، أطلق عليه «مؤسسة قطر الخيرية فى بريطانيا - QCUK».وكان هدف «مؤسسة موزة» في لندن إدارة الشئون المالية وخطط تمويل مشروعات المؤسسة فى أوروبا، والتى شملت بناء وإعادة تأهيل مراكز ومدارس الجاليات الإسلامية، فى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بينما كان معظمها مرتبطا بتنظيم «الإخوان» الإرهابى.ضخت 37.8 مليون إسترلينى لدعم مراكز ومعاهد «الإخوان»وقدمت «مؤسسة قطر الخيرية» منحًا بقيمة 37.8 مليون جنيه إسترلينى إلى مكتبها داخل بريطانيا، فى الفترة بين أبريل 2014 ومارس 2019، وكان أكبر مبلغ قُدم إلى المكتب دفعة واحدة هو 27.7 مليون جنيه إسترلينى، ما بين عامى 2016 و2017.ولم تتوافق التمويلات التى قدمتها مؤسسة قطر الخيرية فى الدوحة إلى مكتبها فى لندن مع المثبت فى الوثائق، فى الوقت الذى زعمت فيه المؤسسة أنها صرفت هذه الأموال على العديد من المشروعات التابعة لها داخل الدول الأوروبية.