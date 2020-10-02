أوكرانيا وكندا تبحثان التعاون الأمني بين البلدين

بحث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ونظيره الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الإجراءات قبل بدء الجولة المقبلة من المحادثات مع إيران بشأن التعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.وذكر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الطرفين أشارا إلى التعاون النموذجي بين البلدين في مجال الأمن، إذ أعرب كوليبا عن امتنانه لمشاركة الجنود الكنديين الفعالة في بعثة القوات المسلحة الكندية التي تقوم بدعم قوات الأمن الأوكرانية.وأشاد وزير الخارجية الأوكراني أيضًا بالإسهام المهم للقوات المسلحة الكندية في تعزيز أمن أوكرانيا بالتعاون مع القوات المسلحة في البلاد.وقال كوليبا إن تشكيل وفد أوكراني لإجراء مفاوضات بشأن توسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا بلغ مرحلته النهائية.من جهته، قال وزير الخارجية الكندي إن حكومة بلاده قررت تخصيص مبلغ إضافي قدره 4.3 مليون دولار كندي لدعم قطاعي الأمن والدفاع في أوكرانيا.وأكد بيان الخارجية الأوكرانية أنه تمت مناقشة تنسيق الإجراءات على نحو أكثر قبل بدء المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران بشأن التعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.