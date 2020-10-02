كورونا.. نتائج فحوص عائلة ترامب «سلبية»

ذكرت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد لإيفانكا ترمب وزوجها كوشنر ونجل الرئيس الصغير سلبية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.