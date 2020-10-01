محافظ قنا: تعافي 344 حالة من مصابي فيروس كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، عن تعافى وخروج ٣٤٤ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بعد تحول نتائجها من الإيجابية إلى السلبية وتمام شفائها وفقا لإرشادات وزارة الصحة.وأكد المحافظ في بيان صحفي، أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وصولا إلى تسجيل صفر، وخلو المستشفيات تماما من المصابين أمس، مشيدًا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة.وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ علي خلو المحافظة من الفيروس.