تراجع معدل البطالة فى جنوب إفريقيا إلى 23.3%

كشف مكتب الإحصاء الوطني في جنوب إفريقيا عن تراجع معدل البطالة الرسمي في البلاد من 30.1% إلى 23.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.وفقا لمكتب إحصاء جنوب إفريقيا فإن معدل البطالة الرسمي انخفض من 30.1% إلى 23.3% في الفترة بين أبريل ويونيو 2020 أي أن عدد العاطلين رسميا عن العمل في البلاد تراجع ليصل إلى 4.3 مليون شخص.ويشكك الخبراء فى مصداقية ما جرى الإعلان عنه بشأن تراجع معدل البطالة لاسيما أنه تزامن مع بدء تطبيق إجراءات احتواء صارمة لفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا، وفقا لمحللين.وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى أن عدد الوظائف الجديدة التي فقدت خلال الربع الثاني من العام بلغ 2.2 مليون وظيفة الأمر الذي أدى لتراجع عدد العاملين إلى 14.1 مليون شخص، وأوضح أن 515 ألف وظيفة فقدت في قطاع القطاع المجتمعي والاجتماعي و373 ألف وظيفة فقدت في القطاع التجاري و283 ألف وظيفة في القطاع المالي.وبينما قاد وباء (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) اقتصاد جنوب إفريقيا نحو ركوده الرابع على التوالي، إلا أن اقتصاد جنوب إفريقيا يعاني بالفعل تباطؤا منذ عدة سنوات وربما يفاقم تراجع حجم أعمال الشركات في البلاد من خطورة الوضع، وفقا لمحللين.تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في جنوب إفريقيا أعلنت عن أن البلاد ستسجل معدل نمو سالب 7.2% هذا العام وهو أسوأ معدل نمو سنوي تسجله البلاد في 90 عاما.