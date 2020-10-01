رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: 4.5 مليون يورو دعم للانتخابات في النيجر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر، أن جمهورية النيجر تسلمت اليوم الخميس، تمويلا ماليا بقيمة 4.5 مليون يورو من الاتحاد، بهدف دعم الانتخابات في البلاد.

ويأتي هذا الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية مالية وقعها مع جمهورية النيجر لتمويل تنفيذ مشروع "دعم عملية انتخابية شفافة وشاملة وذات مصداقية في النيجر"، بهدف دعم العملية الانتخابية في النيجر لاسيما الأطراف الفاعلة المعنية بالانتخابات في النيجر ومنها بصورة خاصة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للاتصالات ومراقبي منظمات المجتمع المدني في النيجر.

وقالت دينزا إلينا إيونتي سفيرة الاتحاد الأوروبي في النيجر، "باعتبارنا شركاء تاريخيين للنيجر، فإننا نشهد كل يوم على أهمية الطريق الذي يقود أنباء النيجر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم على كافة المستويات، إنهم سيعبرون أيضا عن تعهدهم بكتابة صفحة جديدة في تاريخ بلادهم وتعزيز قيم الديمقراطية".

وأضافت: "وفي واقع الأمر، فإن عملية التنصيب، عقب انتخابات ذات مصداقية، لمؤسسات كبرى مثل مؤسسة الرئاسة والبرلمان والنواب المحليين في ظل الاحترام التام لبنود الدستور والقانون في النيجر، ستشكل نجاحا كبيرا للبلاد وتحقيقا لتطلعات مواطنيها".

من جانبه، أعرب إيسكا سونا رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في النيجر، عن بالغ شكره للاتحاد الأوروبي على هذا الدعم ومساهمته في نجاح العملية الانتخابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة العملية من هذا المشروع سينفذها المعهد الانتخابي لاستدامة الديمقراطية في أفريقيا وشبكة غرب أفريقيا لبناء السلام.

وأكد أن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ستواصل لعب دورها بلا كلل، وتؤكد مجددا التزامها بتنظيم الانتخابات شفافة وعادلة وهادئة.

تجدر الإشارة إلى أن مواطني النيجر مدعوون إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية يوم 13 ديسمبر المقبل، وفي 27 من الشهر نفسه سيتوجهون إلى مقار الاقتراع مرة أخرى لانتخاب رئيس جديد للبلاد واختيار نواب للبرلمان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

الصور

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببني غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولي

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب

بدء تلقي المشاركات في جائزة يحيى حقي.. اليوم