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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس العراقي: الانتخابات النزيهة ضرورة لتلبية حقوق الشعب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
الرئيس برهم صالح
الرئيس برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الانتخابات النزيهة ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح وتلبية حقوق العراقيين.

وقال صالح - وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس- "يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالا من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم ".

وأضاف أن الانتخابات النزيهة بعيدًا عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين.

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