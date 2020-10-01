الرئيس العراقي: الانتخابات النزيهة ضرورة لتلبية حقوق الشعب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الانتخابات النزيهة ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح وتلبية حقوق العراقيين.وقال صالح - وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس- "يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالا من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم ".وأضاف أن الانتخابات النزيهة بعيدًا عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين.