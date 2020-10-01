السلطات الكوبية ترفع حظر التجوال المفروض فى هافانا

قررت الحكومة الكوبية رفع حظر التجوال والقيود المفروضة على الحركة داخل العاصمة هافانا، على الرغم من أنها ستبقي على القيود على الدخول والخروج من منطقة العاصمة.وقال حاكم هافانا، رينالدو زاباتا، فى خطاب تم بثه على التليفزيون الوطني: "يجب أن نهتم بأنفسنا بصورة أكبر في منازلنا وأماكن عملنا".وأضاف أن ضعفا في الاقتصاد دفع المسئولين إلى تخفيف الإجراءات التى تم اتخاذها في سبتمبر.وتمت إعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة، على الرغم من أن الطاقة بها تم تقليصها إلى 30%، وسوف تعود وسائل النقل العام للعمل في هافانا بنسبة 80% من الطاقة المعتادة.ومن المقرر أن تعود السنة الدراسية في الثاني من نوفمبر، وسيظل مطار هافانا مغلقا في الوقت الحالي، ولكن المتاجر تعود لساعات العمل المعتادة.وحتى الآن كانت تفتح في الصباح فقط، وستظل الحانات وصالات الديسكو مغلقة.وكانت السلطات قد فرضت في بداية شهر سبتمبر، حظر تجوال من الساعة 7 مساءً حتى الخامسة صباحًا، وقيدت الحركة في المدينة لأكثر من مليوني نسمة بعد تفشٍ مثير للقلق لوباء كورونا المستجد.ويظل استخدام كمامات الوجه إجباريا، ونفس الأمر ينطبق على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، في ظل عقوبة التعرض لغرامات كبيرة للمخالفين.يذكر أنه منذ بدء تفشى الوباء تم تسجيل 5597 حالة إصابة مؤكدة، و122 حالة وفاة، حسبما أعلن المدير الوطني لمكافحة الأوبئة، فرانسيسكو دوران، في تصريحات للتليفزيون الوطني، أمس الأربعاء.