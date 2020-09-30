توجيهات مهمة من التعليم لمعلمى رياض الأطفال

وجهت الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، بوزارة التربية والتعليم، نشرة استرشادية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021 وهي كالتالي:1- تنمية الإبداع لدى طفل الروضة2- التهيئة لليوم الأول في الروضةكما وجهت الإدارة المركزية، بتوزيع هذه النشرة على جميع الإدارات التابعة لمديريات التعليم مع التأكيد على وصولها لجميع المعلمات والموجهات قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، والتنبيه مشددا على ما يلي:- الالتزام بتوزيع جدول الفترات الخاص بمرحلة رياض الأطفال وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن تكون بحد أقصى 4 أيام أسبوعيا، وبحد أدنى 3 أيام أسبوعيا فى حالة وجود كثافة عالية تعوق دون الحضور 4 أيام، بما لا يخل بمحتوى المنهج الجديد 2.0، على أن تقوم كل إدارة بوضع خطة واضحة لسير العمل بمرحلة رياض الأطفال وتوزيع المنهج وفقا لظروفها، وذلك بما يحافظ على أمن وسلامة الأطفال ودون الإخلال بالمنهج.