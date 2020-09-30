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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيهات مهمة من التعليم لمعلمى رياض الأطفال

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:02 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
نورهان عبدالرحمن
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وجهت الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، بوزارة التربية والتعليم، نشرة استرشادية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021 وهي كالتالي:

1- تنمية الإبداع لدى طفل الروضة
2- التهيئة لليوم الأول في الروضة

كما وجهت الإدارة المركزية، بتوزيع هذه النشرة على جميع الإدارات التابعة لمديريات التعليم مع التأكيد على وصولها لجميع المعلمات والموجهات قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، والتنبيه مشددا على ما يلي:

- الالتزام بتوزيع جدول الفترات الخاص بمرحلة رياض الأطفال وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن تكون بحد أقصى 4 أيام أسبوعيا، وبحد أدنى 3 أيام أسبوعيا فى حالة وجود كثافة عالية تعوق دون الحضور 4 أيام، بما لا يخل بمحتوى المنهج الجديد 2.0، على أن تقوم كل إدارة بوضع خطة واضحة لسير العمل بمرحلة رياض الأطفال وتوزيع المنهج وفقا لظروفها، وذلك بما يحافظ على أمن وسلامة الأطفال ودون الإخلال بالمنهج.

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