فيلم «حفلة 9» ينضم لقائمة أفلام رأس السنة

يسعى فريق عمل فيلم "حفلة 9" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، للانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل خلال أيام بقيادة المخرج عبدالمنعم ربيع.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن الجهة المنتجة بالاتفاق مع المخرج استقروا على عرض الفيلم وطرحه بالسينمات ضمن موسم رأس السنة المقبل، لذلك يسعى عبدالمنعم ربيع وكل فريق العمل الانتهاء منه، حيث تتبقى لهم أيام قليلة، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج ويصبح جاهزًا للعرض.وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول وقوع جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل.فيلم "حفلة ٩" يشارك في بطولته كل من طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية، والمطربة جنات عبدالمنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.