رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «حفلة 9» ينضم لقائمة أفلام رأس السنة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:47 م
حفلة 9
حفلة 9
منار إبراهيم
طباعة
يسعى فريق عمل فيلم "حفلة 9" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، للانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل خلال أيام بقيادة المخرج عبدالمنعم ربيع.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن الجهة المنتجة بالاتفاق مع المخرج استقروا على عرض الفيلم وطرحه بالسينمات ضمن موسم رأس السنة المقبل، لذلك يسعى عبدالمنعم ربيع وكل فريق العمل الانتهاء منه، حيث تتبقى لهم أيام قليلة، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج ويصبح جاهزًا للعرض.

وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول وقوع جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل.

فيلم "حفلة ٩" يشارك في بطولته كل من طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية، والمطربة جنات عبدالمنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

الصور

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

image description

إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية فى أسيوط

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

العواصف المغناطيسية تستمر على الأرض حتى 3 أكتوبر

اكتشاف بحيرات مياه مالحة على سطح المريخ

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

أيام زمان

أسرار الشخصيات الحقيقية لروايات نجيب محفوظ

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

«ثقافة الإسكندرية» تناقش آليات كتابة السيناريو الإذاعي والتليفزيوني

«بيت من ورق».. رواية الخطى الخفية والآثار المطموسة

أبرز عناوين «القومي للترجمة» في معرض الإسكندرية للكتاب

5 مبادرات ثقافية جابت محافظات مصر لرفع الوعي