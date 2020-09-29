«الدفاع الأرمينية»: مضطرون لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع ضد أذربيجان

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها مضطرة لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في حربها ضد أذربيجان في قره باغ.وقالت السكرتيرة الصحفية للوزارة شومان ستيبيان - اليوم الثلاثاء: "إن وزارة الدفاع تحذر من أن القوات المسلحة الأرمينية مضطرة لاستخدام وسائل تدمير ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق لتدمير القوات والمعدات العسكرية على مساحات شاسعة".وأضافت: "إن هذا الأمر يرجع إلى حقيقة أن القوات الأذربيجانية تستخدم أنظمة راجمات صواريخ ثقيلة ومدفعية من العيار الثقيل وقاذفات صواريخ (سميرتش)، مما يغير منطق وحجم الأعمال القتالية ويأخذها إلى مستوى جديد".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - القضاء بشكل كامل على الفوج الآلي الثالث (مارتوني) التابع للقوات الأرمينية والمتمركز بمحافظة خوجاوند في إقليم قره.