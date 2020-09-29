رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوتين» يندد بالضغوطات الخارجية غير المسبوقة على بيلاروسيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:15 م
بوتين
بوتين
وكالات
طباعة
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بـ"الضغوطات الخارجية غير المسبوقة" على الجارة بيلاروسيا، في وقت تواجه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة أزمة سياسية كبيرة على خلفية انتخابات مثيرة للجدل في 9 أغسطس أعادت ألكسندر لوكاشنكو إلى السلطة.

وقال بوتين في كلمة عبر الفيديو لمشاركين في منتدى روسي-بيلاروسي مشترك إن بيلاروس في "وضع صعب، وفي ظروف ضغوط خارجية غير مسبوقة بعد الانتخابات الرئاسية"، التي لم يعترف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنتائجها.

وتشهد بيلاروس منذ أغسطس موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد إعادة انتخاب لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، من المعارضة التي تعتبر أن الانتخابات كانت مزورة.

يرفض لوكاشنكو حتى الساعة الحوار مع المعارضة، فيما شهدت التظاهرات التي ضمّ آخرها الأحد مئة ألف شخص، توقيفات لمئات المتظاهرين.

وطلب مساعدة بوتين الذي تعهد بدعم أمني لمينسك، في حال تطلب الأمر ذلك، ووعد بيلاروس بمساعدات قيمتها 1،5 مليار دولار.

وأكد بوتين الثلاثاء "العلاقات بين روسيا وبيلاروس أقوى من الوقت والظروف، وهي قائمة على أساس صلب".

والتقت زعيمة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا من جانبها، في منفاها في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، ومن المقرر أن تلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي.

وماكرون، الذي يطالب لوكاشنكو بمغادرة السلطة، هو أول زعيم غربي بارز يلتقي المعارضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مسلسل انتهاكات العائلة المالكة.. شقيق أمير قطر يصعق عاملًا هنديًا بالكهرباء

الصور

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

image description

استئناف أعمال البناء بأسيوط حتى صدور اشتراطات جديدة

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» في أكتوبر

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

بدء تخفيف قيود السفر باليابان فى أكتوبر

باحث: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا

هاري وميجان يكشفان حقيقة تقديمهم مسلسل لقصة حياتهما

أيام زمان

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

قريبًا.. التقنيات التكنولوجية الحديثة في الصحافة عن «العربي» للنشر

«العسيري» ضمن «أعلام ومشاهير سوهاج» استعدادا لاحتفالات عيدها القومي

الأحد.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير» بالهناجر

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة