سنغافورة تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و742 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 9 حالات وافدة من الخارج، تم وضعها جميعا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة وحالة من المجتمع المحلي والبقية من العمال المهاجرين.ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة، بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى.