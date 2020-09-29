زحام مروري بالدائري وكورنيش النيل اليوم 29-9-2020

تباطؤ مروري بماسبيرو

كثافات مرورية بـ الأوتوستراد

زحام مروري بكوبري أكتوبر

شلل مروري بالدقي

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وانتشرت الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور لتيسير حركة المرور وسحب السيارات والكثافات من الطرق. وانتشرت الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور لتيسير حركة المرور وسحب السيارات والكثافات من الطرق.

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في محاور وميادين القاهرة والجيزة، تزامنًا مع توجه الموظفين لأماكن عملهم مستقين السيارات أعلى الكباري والمحاور.تباطأت حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" اتجاه حلوان، وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.وظهرت كثافات مرورية في الطريق المتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.