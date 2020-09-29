رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
طباعة
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020


وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 29-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبًا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبًا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الهيئة بأن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، موضحة أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29-9-2020

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 34
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 34
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 32
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 33
السلوم: الصغرى 25 والعظمى 32
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 39
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34
الإسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى 36
السويس: الصغرى 24 والعظمى 34
رفح: الصغرى 23 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 37
نخل: الصغرى 17 والعظمى 35
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 36
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 16 والعظمى 30
الطور: الصغرى 25 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 37
الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 39
مرسى علم: الصغرى 27 والعظمى 38
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 41
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 41
قنا: الصغرى 26 والعظمى 41
إدفو: الصغرى 27 والعظمى 42
الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 42
أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 27 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 40
شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 28 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 28 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح فى مخالفات البناء (مستند)

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020

اكتشاف «برك الملح» أسفل القطب الجنوبى للمريخ

علماء يكتشفون وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب هربرت ماركيوز فيلسوف النفى والتحرر

حسام المقدم: حُلم عبد الناصر صالحًا للتنقيب 50 عام على رحيله

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة