تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 29-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبًا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبًا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأفادت الهيئة بأن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، موضحة أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 34
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 34
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 32
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 33
السلوم: الصغرى 25 والعظمى 32
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 39
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34
الإسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى 36
السويس: الصغرى 24 والعظمى 34
رفح: الصغرى 23 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 37
نخل: الصغرى 17 والعظمى 35
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 36
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 16 والعظمى 30
الطور: الصغرى 25 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 37
الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 39
مرسى علم: الصغرى 27 والعظمى 38
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 41
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 41
قنا: الصغرى 26 والعظمى 41
إدفو: الصغرى 27 والعظمى 42
الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 42
أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 27 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 40
شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 28 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 28 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020
وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 29-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبًا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبًا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأفادت الهيئة بأن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، موضحة أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29-9-2020القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 34
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 34
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 32
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 33
السلوم: الصغرى 25 والعظمى 32
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 39
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34
الإسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى 36
السويس: الصغرى 24 والعظمى 34
رفح: الصغرى 23 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 37
نخل: الصغرى 17 والعظمى 35
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 36
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 16 والعظمى 30
الطور: الصغرى 25 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 37
الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 39
مرسى علم: الصغرى 27 والعظمى 38
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 41
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 41
قنا: الصغرى 26 والعظمى 41
إدفو: الصغرى 27 والعظمى 42
الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 42
أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 27 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 40
شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 28 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 28 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35