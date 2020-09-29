فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى حالات وفاة بكورونا

سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، اليوم الثلاثاء.وبدوره، قال حاكم الولاية، دانييل أندروز، إن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، على حد وصفه، مؤكدا أنه من المهم للغاية أن يستمر كل فرد من سكان الولاية في اتباع القواعد، وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.