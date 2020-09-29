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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى حالات وفاة بكورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
كورونا
كورونا
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سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، اليوم الثلاثاء.

وبدوره، قال حاكم الولاية، دانييل أندروز، إن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، على حد وصفه، مؤكدا أنه من المهم للغاية أن يستمر كل فرد من سكان الولاية في اتباع القواعد، وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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