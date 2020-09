هل يتسبب الجزر المطهو بأعراض حساسية غذائية؟

أشارت دراسة طبية حديثة إلى أنه على عكس الاعتقاد بأن الجرز النيئ قد يسبب الحساسية، إلا أن ما تم التوصل إليه مؤخرا هو أن "الجزر المطبوخ" قد يكون له نفس التأثير التحسسي.فقد كشفت الدراسة التي أجريت في جامعة "ميونخ" عن أن المادة المسببة للحساسية في الجزر، (Dau c 1) التي كانت يفترض أنها غير ضارة لمن يعانون من الحساسية عند تسخينها بشدة.. ومع ذلك، بمجرد انخفاض درجة الحرارة، فإنه يستعيد هيكله الطبيعي إلى حد كبير.قال الدكتور "بيرجيتا وورل"، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة "ميونخ" في ألمانيا: "تشير نتائج بحثنا بوضوح إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه مسببات الحساسية للجزر يجب أن يتجنبوا بشكل عام تناول الجزر.. فتسخين الجزر لا يدمر بشكل كامل هياكل البروتين التي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية ".. وأضاف: "إن المادة الطبيعية المسببة للحساسية من الجزر (Dau c 1)، هي في الواقع مزيد من عدة بروتينات مشابهة جدا من الناحية الهيكلية.. تم إنتاج ما يسمى مسببات الحساسية المتساوية بشكل فردي في المختبر في البكتيريا".وعكف الباحثون على فحص كل من مزيج البروتين من (Dau c 1) الطبيعي ومسببات الحساسية الفردية عند درجات حرارة تصل إلى 95 درجة مئوية لمعرفة كيف تتغير هياكلها عند زيادة درجة الحرارة وخفضها.وأظهر هذا التحليل أن المزيج الطبيعي وجميع مسببات الحساسية تقريبًا لا تزال قادرة على التسبب في الحساسية بعد أن تنخفض درجة حرارتها إلى 25 درجة مئوية.. على الرغم من التسخين السابق، فإن الأجسام المضادة الموجودة في الكائن الحي لمرضى الحساسية ستظل تثير ردود فعل تحسسية.. على الرغم من أن هذا التأثير في بعض الحالات يكون أقل وضوحًا مما كان عليه قبل التسخين، إلا أنه يتم الحفاظ عليه بشكل عام.