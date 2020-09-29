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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرية الإسبانية تحبط محاولتى هجرة لمغاربة عبر سبتة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
البحرية الإسبانية
البحرية الإسبانية
وكالات
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أحبطت البحرية الإسبانية محاولتين منفصلتين للوصول إلى الضفة الشمالية عبر سواحل سبتة، وتمكنت من توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من أصول مغربية.

وأشارت صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية، إلى أن "وحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت من اعتراض قارب قادم من المغرب وعلى متنه 7 أشخاص"، مشيرة إلى أنه "جرى نقلهم إلى ميناء سبتة لإجراء الفحوصات الطبية لهم قبل وضعهم في الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر".

وأضافت، أن "عناصر الحرس المدني الإسباني أجهضوا في اليوم ذاته محاولة أخرى للوصول إلى الجزيرة الخضراء بتوقيف 4 مغاربة، انطلقت رحلتهم من سواحل سبتة وتم وضعهم، بدورهم في الحجر الصحي أيضا".

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