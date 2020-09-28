ضبط 7 قضايا تهريب بمليون جنيه

واصل قطاع أمن المنافذ والموانئ بوزارة الداخلية حملاته المكبرة لضبط مهربي البضائع على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.تلك الجهود أسفرت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (رولات أقمشة- معدات مستعملة – قطع غيار موتوسيكلات - بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة مليون جنيه.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة البيضاء تم ضبط قضية.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضيتين.وفي مجال الأمن الاجتماعي تم مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة وتم ضبط قضيتين.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، قيادة لنش برخصة منتهية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، سلاح أبيض).وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 478 مخالفة مرورية متنوعة.وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 194 حكما قضائيا متنوعا.