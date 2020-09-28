استمرار الكشف الطبى للطلاب الجدد بصيدلة عين شمس (صور)

واصلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور خالد أبوشنب القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أماني أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عادل مدير المركز الطبي للكلية.وأوضح أبو شنب أن استقبال الطلاب للكشف الطبي يتم وفقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجامعة الخاصة بفيروس كوفيد 19، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يشمل قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي، ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.ويقوم اتحاد الطلاب في المشاركة في استقبال الطلاب الجدد وتنظيم خط سيرهم، والذي تم وضعه طبقا للإجراءات الاحترازية التي وضعها المركز الطبي أثناء أعمال الكشف الطبي من تباعد وارتداء كمامات ومنع التزاحم والتكدس وقياس درجة الحرارة عن بعد وتعقيم الأسطح والمقابض والأبواب والأرضيات صباحًا ومساءً بشكل يومي.