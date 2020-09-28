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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يلتقي المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا الثلاثاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:08 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء في فيلنيوس المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، وفق ما أعلن الإليزيه.

وماكرون الذي دعا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو المدعوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى التنحي، سيكون أول مسؤول دولي كبير يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية التي لجأت الى فيلنيوس.

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