ماكرون يلتقي المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا الثلاثاء

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء في فيلنيوس المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، وفق ما أعلن الإليزيه.وماكرون الذي دعا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو المدعوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى التنحي، سيكون أول مسؤول دولي كبير يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية التي لجأت الى فيلنيوس.