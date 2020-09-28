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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس العراق يؤكد أهمية منع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:21 م
برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أهمية منع "الاعتداءات" على البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

وحسب بيان رئاسي، فإن "صالح استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأكدا أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الأمنية، وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "اللقاء أكد أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها، والتي تؤثر على سمعة البلد في المحافل الدولية".

وتناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا "داعش"، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم.

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