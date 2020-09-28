«مجلس الدولة» يسقط قيد نجل مرسى من جداول نقابة المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم صبحي صالح وعصام عبدالرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط (ابن المعزول مرسي) وحاتم عبدالسميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي، من جداول النقابة، وألزمت النقابة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وكان سمير صبري سعدالدين أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، ود. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، ونواب رئيس مجلس الدولة.