فيتامينات يجب على المرأة الحامل تناولها

- فيتامين C:

- فيتامين B6:

- فيتامين D:

- فيتامين E:

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن العناصر المهمة للجسم التي تحتاجها المرأة الحامل خلال الـ 9 شهور، كما أن هناك فيتامينات يجب أخذها قبل الحمل للتمتع بصحة جيدة وتساعد هذه الفيتامينات كثيرًا عند التخطيط لإنجاب طفل، وحماية جسم المرأة من التعرض لمشاكل خلال أشهر الحمل.فيتامين C ضروري جدًا للصحة، ويعتبر من بين أهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها قبل الحمل؛ وذلك لأنه يعمل بشكل مباشر على حماية الجسم من أي خلل هرموني قد يسبب عدم القدرة على الحمل، لذلك يجب الإكثار من تناول مصادر الفيتامين C المتنوعة منها الحمضيات بجميع أنواعها، الكيوي، التوت، الفراولة، الطماطم ومجموعة كبيرة من الخضروات والفواكه.لتتمكن المرأة من الحمل يجب عليها تنظيم وتحسين الإباضة، ويمكنها تحقيق ذلك مع حصولها على الكمية اللازمة من فيتامين B6 الذي يلعب دور أساسي في تحقيق ذلك، بالإضافة الى أنه يعمل على التوازن الهرموني في الجسم، للحماية من مختلف المشاكل ومن بين المواد الغذائية الغنية بفيتامين B6: البطاطا الحلوة، البيض، الأفوكادو، البروكولي، الحليب والجزر.إلى جانب تعزيز الخصوبة وتنظيم أيام التبويض، فالمرأة بحاجة لدعم صحة جسمها وخاصة من ناحية العظام والمفاصل فهو له فعالية كبيرة في منح العظام التغذية التي تحتاجها مع التعرض لأشعة الشمس، والمواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين وأهمها: الحليب، البيض ومنتجات الألبان.يعتقد البعض أن فوائد الفيتامين E تقتصر على الناحية الجمالية، ولكن على العكس فهناك الكثير من المنافع الصحية ويعمل الفيتامين E على تنظيم الدورة الشهرية وبالتالي أيام التبويض، وكذلك له فعالية كبيرة في تعزيز الخصوبة ومن أهم مصادر فيتامين E: الأفوكادو، السبانخ، اللفت، اللوز والبذور على أنواعها.