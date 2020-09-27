ظهور حالات مصابة بحمى الوادي المتصدع وسط موريتانيا

قالت مصادر طبية موريتانية، إن حالات إصابة بحمى الوادي المتصدع تم تسجيلها في ولاية وسط البلاد، وأسفرت عن وفاة شخص واحد على الأقل.وأوضح الدكتور محمد المصطفى ولد ابراهيم مدير مستشفى ولاية "تكانت" (520 شمال شرق العاصمة نواكشوط) في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الأطباء بالمستشفى اشتبهوا يوم الخميس الماضي بحالتين لرجل وشاب من رعاة الإبل قادمين من منطقة ريفية نائية يعانيان من آلام وأوجاع في الرأس والعظام والمفاصل وقيئ وحمى شديدة مع نزيف في الفم مما جعلهم يثيرون احتمال إصابتهما بإحدى الحميات النزفية.وتابع: أن عينات من دمهما تم فحصها بينت إصابتهما بحمى الوادي المتصدع وقد توفي أحدهما بينما تم إسعاف المريض الآخر.وأضاف المسؤول الصحي أن هذه الحمى ينقلها البعوض أو تنتقل بملامسة مخرجات الحيوانات المصابة.وحسب مصادر بوزارة الصحة سيتم إيفاد بعثة متخصصة إلى منطقة "تكانت" لتقصي مزيد من الحقائق.