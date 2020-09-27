كندا: 440 مليون دولار دعمًا لإنتاج لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أن الحكومة الفيدرالية ستتعهد بتقديم 440 مليون دولار لدعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي سيشهد تأمين كندا الحصول على الملايين من جرعات اللقاح لنفسها، بالإضافة إلى جرعات متساوية للدول النامية.وأوضح ترودو أن كندا ستلتزم بما مجموعه 440 مليون دولار لبرنامج دولي يعمل على ضمان حصول البلدان الفقيرة على وصول عادل وكافٍ من لقاحات كوفيد-19 التي تثبت فعاليتها، وسيتم تقسيم مبلغ 440 مليون دولار بالتساوي، مع حصول كندا على 15 مليون جرعة لقاح، في حين سيتم تخصيص 15 مليون جرعة أخرى للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في مكافحة الوباء.ولفت ترودو إلى الانتشار العالمي للفيروس القاتل، مشيرًا إلى أنه من أجل القضاء عليه تمامًا، يجب أن تكون اللقاحات متاحة محليًا وخارجيًا.