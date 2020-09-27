نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

تردد قناة أون تايم سبورت

برامج قناة أون تايم سبورت





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يبحث العديد من المواطنين علىعلى النايل سات، حيث ارتفع معدل البحث فى جوجل على التردد، التى تعد من أحدى القنوات المتخصصة فى الشأن الرياضى، وتبث قناة أون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية التى تنقل للجمهور أهم التحليلات الرياضية للمباريات بحضور عدد من الخبراء الرياضين والمحللين للمباريات سواء قبلها أو بعدها، وتنقل أيضًا قناة أون تايم سبورت البطولات الرياضية المحلية.وتقدم «الدستور» كيفية البحث عن التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت على النايل سات، حتى يتمكن المشاهدين من تنزيل القناة على الرسيفر، وذلك من خلال الخطوات التالية:- يجب على المشاهدين بالبحث على قناة أون تايم سبورت على النايل سات بفتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر.- يتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 10853.- يكون معدل الاستقطاب فى الرسيفر أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.- يقوم المشاهد بالنقر على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة.يشاهد المواطنين قناة أوت تايم أسبورت على مدار 24 ساعة، فضلًا عن أن البرامج الرياضية التى تبثها القناة تعاد فى المواعيد المحددة التى تعلن عنها القناة.تقدم قناة أون تايم سبورت عدد من البرامج الرياضية المتخصصة وهى برنامج استاد مصر، برنامج مع شوبير، برنامج جمهور الثالثة، برنامج ملعب أون تايم، وبرنامج بي أون تايم، حيث تقوم القناة بعرض محتوى تحليلى لأهم الأحداث الرياضية وتتناول أخبار وعقود المدربين واللاعبيين بحضور خبراء ومحللين فى المجال الرياضى عبر استديوهات تلك البرامج، فضلًا عن القناة تبث كافة مباريات الدورى المصرى بشكل حصرى، ومباريات الفرق العربية، وتحرص قناة أون تايم سبورت على نقل المباريات الودية، وتعد قناة أون تايم سبورت من أحدى شبكة القنوات التى تمتلكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين".