رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:48 م
أون تايم سبورت
أون تايم سبورت
حسين العمدة
طباعة
يقدم لكم «الدستور» تردد أون تايم سبورت ON Time Sport على النايل سات، وهى قناة متخصصة فى عرض المباريات الرياضية، كما تعرض على شاشتها الاستديوهات التحليلية للمباريات، حيث تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التى تعرض المبارايات، والبطولات الرياضية المحلية، حيث تقوم الاستديوهات التحليلية بمناقشة أبرز تشكيلات الفريقين المشاركين فى المباريات قبلها، وتناقش أيضًا أهم النقاط التى حدثت داخل المباراة سواء من لاعبى الفريقين أو طاقم الحكام بعد انتهاء المباراة.

تردد أون تايم سبورت

ويستطيع المشاهد بالبحث على القمر الصناعى النايل سات من خلال تردد القناة وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56، حيث تضم القناة العديد من البرامج الرياضية وهى برنامج استاد مصر، برنامج مع شوبير، برنامج جمهور الثالثة، برنامج ملعب أون تايم، وبرنامج بي أون تايم.

برامج قناة أون تايم سبورت

وتقوم قناة أون تايم سبورت بعرض محتوى تحليل المبايات بحضور خبراء ومحللين فى المجال الرياضى عبر استديوهات البرامج الموجودة بالقناة، وأذاعت قناة أون تايم سبورت كافة مباريات الدورى المصرى بشكل حصرى، فضلًا عن بعض المباريات للفرق العربية فى عدد من البطولات المختلفة، وتحرص قناة أون تايم سبورت على نقل المباريات الودية التى جاءت فى الدورى الممتاز، حيث تعد القناة من أحدى ممتلكلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين".

كيفية البحث على النايل سات

يقوم المواطن بالبحث على قناة أون تايم سبورت على النايل سات من خلال العديد من الخطوات وهى فتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر، ويتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56، ويتم انقار على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة، ويمكن للمواطن المصرى مشاهدة القناة على مدار 24 ساعة، فضلًا عن أن البرامج الرياضية التى تبثها القناة تعاد فى المواعيد المحددة التى تعلن عنها القناة.

قد يهمك أيضا:

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

بعد سنوات من الانفصال.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

«الكفراوي» فسر رؤية السادات في الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

آخرهم معز مسعود.. رحلة الشيوخ من ندوات ارتداء الحجاب للزواج بالنجمات

محمد الباز يكشف عن المذكرات المخفية لـ «هيكل» فى ذكرى ميلاده

في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

كتاب نور البيان يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال اللغة القرآن واللغة العربية