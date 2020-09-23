ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

تردد أون تايم سبورت

برامج قناة أون تايم سبورت

كيفية البحث على النايل سات





قد يهمك أيضا:





يقدم لكم «الدستور»ON Time Sport على النايل سات، وهى قناة متخصصة فى عرض المباريات الرياضية، كما تعرض على شاشتها الاستديوهات التحليلية للمباريات، حيث تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التى تعرض المبارايات، والبطولات الرياضية المحلية، حيث تقوم الاستديوهات التحليلية بمناقشة أبرز تشكيلات الفريقين المشاركين فى المباريات قبلها، وتناقش أيضًا أهم النقاط التى حدثت داخل المباراة سواء من لاعبى الفريقين أو طاقم الحكام بعد انتهاء المباراة.ويستطيع المشاهد بالبحث على القمر الصناعى النايل سات من خلال تردد القناة وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56، حيث تضم القناة العديد من البرامج الرياضية وهى برنامج استاد مصر، برنامج مع شوبير، برنامج جمهور الثالثة، برنامج ملعب أون تايم، وبرنامج بي أون تايم.وتقوم قناة أون تايم سبورت بعرض محتوى تحليل المبايات بحضور خبراء ومحللين فى المجال الرياضى عبر استديوهات البرامج الموجودة بالقناة، وأذاعت قناة أون تايم سبورت كافة مباريات الدورى المصرى بشكل حصرى، فضلًا عن بعض المباريات للفرق العربية فى عدد من البطولات المختلفة، وتحرص قناة أون تايم سبورت على نقل المباريات الودية التى جاءت فى الدورى الممتاز، حيث تعد القناة من أحدى ممتلكلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين".يقوم المواطن بالبحث على قناة أون تايم سبورت على النايل سات من خلال العديد من الخطوات وهى فتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر، ويتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56، ويتم انقار على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة، ويمكن للمواطن المصرى مشاهدة القناة على مدار 24 ساعة، فضلًا عن أن البرامج الرياضية التى تبثها القناة تعاد فى المواعيد المحددة التى تعلن عنها القناة.