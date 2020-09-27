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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صرف معاشات
صرف معاشات
عبدالله هشام
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موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 أصبح محل بحث الكثير من أصحاب المعاشات للتمكن من صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التي يتم صرفها عبر دفعات ربع سنوية بداية من يوليو الماضي، بالتزامن مع تداول شائعات بوقف صرف معاشات أكتوبر حتى يتم استخراج كارت ميزة للمعاشات ما أثار مخاوف البعض من عدم تمكنهم من صرف معاشات أكتوبر 2020.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر بداية من اليوم الأول في الشهر من خلال دفعات تجنبًا للزحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والحفاظ على سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بالعدوى.

وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم صرف العلاوات والمعاشات لنحو 6.5 مليون مواطن على 3 شرائح كما حدث خلال الأشهر السابقة في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات.

موعد صرف العلاوات الخمس

وأكد عوض أن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيتزامن مع صرف معاشات شهر أكتوبر كما حدث خلال صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس مع معاش شهر يوليو الماضي، موضحًا أن صرف المعاشات والعلاوات سيبدأ من يوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ، بإجمالي 18 مليار جنيه،  بالإضافة إلى صرف الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة بالدفعة الثانية والتي يبلغ قيمتها 8.4 مليون مستفيد.

مراحل صرف الخمس علاوات

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أن مراحل صرف الخمس علاوات التي تم إقرارها بشكل رسمي لصرف معاشات شهر أكتوبر والعلاوات الخمسة تتمثل في بدء  صرف الشريحة الأولى من يوم الخميس 1 أكتوبر وحتى يوم الأحد 4 أكتوبر لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

فيما سيتم البدء في صرف الشريحة الثانية يوم الإثنين والثلاثاء الموافقين 5 و6 أكتوبر لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف، بينما سيتم بدء صرف الشريحة الثالثة خلال يومى الأربعاء والأحد الموافقين 7 و11 أكتوبر المقبل لنحو 1.7 مليون قائم بالصرف.

وبعد عرض موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 في هذا التقرير ، فإن صرف المعاشات والعلاوات الخمس سيكون متاحًا لمن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM عبر ماكينات الصرف الألي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة بداية من أول أيام شهر أكتوبر.

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