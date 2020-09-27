أمر ملكي بحل البرلمان الأردني

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية".وأضافت "بترا": "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية".