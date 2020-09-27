كيف دعم السيسي الرعاية الصحية في مصر؟

اكتفاء ذاتي

الرعاية الصحية للمرأة

100 مليون صحة

التأمين الصحي الشامل

شهد القطاع الصحي في مصر طفرة كبيرة خلال الأعوام الستة الماضية بعد سنوات من الإهمال، كما ساعدت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجهوداته في العبور من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر لم تعد تستورد المستلزمات الصحية وأنها وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي.كما أوضحت أنه بفضل التصنيع المحلي أصبح لمصر اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من أدوية الأنسولين وبنسبة 60% من أدوية الأورام.وفي إطار دعم صحة المرأة، شنت وزارة الصحة مبادرة لدعم صحة المرأة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" مطلع نوفمبر 2019 في 11 محافظة وهي "شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".وفحصت حملة 100 مليون صحة ما يقرب من 62 مليون مواطن للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، وصرفت العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات.كما نجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويقدر عدد من تلقوا العلاج حوالى 8 ملايين مواطن.أما بالنسبة التأمين الصحي الشامل، كان أول بذور إصلاح المنظومة الصحية، والذى بدأ تنفيذه بمحافظة بورسعيد والذى انتفع به ما يقرب من مليون مواطن فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية تدريجيا.ووجه الرئيس السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم بها التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.الجدير بالذكر أن تقديرات الدعم للبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف فئات الشعب بلغت نحو 1.850 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام 20212020 نحو 7.035 مليار جنيه.