رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:24 م
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الأيام عن الطريقة المثالية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 خطوة بخطوة، حيث يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات.

مع شرح طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشكل مفصل، وذلك للتسهيل عليهم وعدم التكدس في السنترال لمعرفة أو سداد فاتورة التليفون عبر موقع المصرية للاتصالات.

خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

الدخول على رابط المصرية للاتصالات من هنا billing.te.eg.

- إدخال كود المنطقة وتتم كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.

– الضغط على كلمة أظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

– عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم تتم إضافة البريد الإلكتروني.

- يتم الضغط على سداد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعها المختلفة في نطاق الجمهورية.

وأيضًا يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس عن طريق، خدمة فوري- أمان-البريد المصري-مصاري- خدماتي-Bee، بالإضافة لطريقة دفع الفاتورة عن طريق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

بعد إصدار تاريخ ووقت سداد فاتورة الربع السنوي للتليفون الأرضي فإن للمواطن طريقتين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المسجل باسمه وهي أما أن تكون شركة المصرية للاتصالات أو المراكز التابعة لشركة المصرية للاتصالات الموجودة في كل محافظة وهي فروعها كثير ومتوفرة في كل مكان أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات علي الانترنت والدخول على الموقع وطلب معرفة قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2020، وستظهر لك خانات تكتب فيها رقم التليفون الأرضي و كود محافظتك وعلى الفور ستظهر لك المبلغ المستحق الدفع.

اقرأ أيضا

موضوعات متعلقة

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

الصور

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

image description

تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط

image description

استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

الأكثر قراءة

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

انطلاق مراسم قداس جنازة المنتصر بالله (صور)

كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا