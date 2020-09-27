خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020





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يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الأيام عن الطريقة المثالية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020 خطوة بخطوة، حيث يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات.مع شرح طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشكل مفصل، وذلك للتسهيل عليهم وعدم التكدس في السنترال لمعرفة أو سداد فاتورة التليفون عبر موقع المصرية للاتصالات.الدخول على رابط المصرية للاتصالات من هنا- إدخال كود المنطقة وتتم كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.– الضغط على كلمة أظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.– عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع.- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم تتم إضافة البريد الإلكتروني.- يتم الضغط على سداد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعها المختلفة في نطاق الجمهورية.وأيضًا يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس عن طريق، خدمة فوري- أمان-البريد المصري-مصاري- خدماتي-Bee، بالإضافة لطريقة دفع الفاتورة عن طريق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.بعد إصدار تاريخ ووقت سداد فاتورة الربع السنوي للتليفون الأرضي فإن للمواطن طريقتين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المسجل باسمه وهي أما أن تكون شركة المصرية للاتصالات أو المراكز التابعة لشركة المصرية للاتصالات الموجودة في كل محافظة وهي فروعها كثير ومتوفرة في كل مكان أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات علي الانترنت والدخول على الموقع وطلب معرفة قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2020، وستظهر لك خانات تكتب فيها رقم التليفون الأرضي و كود محافظتك وعلى الفور ستظهر لك المبلغ المستحق الدفع.