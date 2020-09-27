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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:10 م
ارتفاع أسعار فواتير
ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء
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يبحث المواطنين خلال تلك الفترة عن الطريقة الصحيحة والقانونية لتسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء من خلال شبكة الإنترنت، حيث قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحماية المستهلك، طريقة تسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء.

وترصد "الدستور" الخطوات الصحيحة لتسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، والبيانات المطلوبة.

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

  • الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من هنا 

  • الضغط على أيقونة الشكاوي.

  • اختيار شكوى ارتفاع فواتير الكهرباء.

  • اختيار الجهة الموجه إليها الشكوى من واقع فاتورة الكهرباء.

  • إدخال اسم صاحب العداد.

  • ادخال تاريخ الميلاد، والرقم القومي.

  • تحديد الجنس.

  • كتابة البريد الإلكتروني، ورقم تليفون المنزل، والهاتف المحمول.

  • كتابة العنوان محل الإقامة، ومحافظة الميلاد.

  • كتابة عنوان الشكوى.

  • وصف الشكوى فيما لا يزيد على 20 سطرًا، أو 5000 كلمة.

  • إدخال قيمة آخر 3 فواتير كهرباء.

  • كتابة كود السداد الإلكتروني، أو ما يسمى بالرقم المرجعي الموجود بأعلى الفاتورة.

  • تحميل صورة آخر 3 فواتير.

  • تحديد الموافقة على قواعد وشروط قبول الشكوى يعتمد على صحة البيانات الشخصية المسجلة ومراعاة ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى.

  • الضغط على إرسال.

الخطوات الصحيحة للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها.

1-مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها.

2- قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن، في حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020-2021


1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

تابع أيضاً:



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى 651 كيلو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

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