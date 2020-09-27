بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار صرف منحة 500 جنيه دعم العمالة غير المنتظمة لتفادي تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجاري.ونقدم لكم في سياق التقرير التالي، طرق التسجيل للحصول على المنحة:1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى:2- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.3- اختيار اضغط هنا للتسجيل.4- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.وعن الفئات المستفيدة من المنحة تأتي كالتالي:1 ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.2 ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).3 ـ يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".4 ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".الخط الساخن:خصصت وزارة الاتصالات خدمة الخط الساخن 142 للمواطنين، والذي عن طريقه يمكن الاستعلام عن استحقاق المواطنين للمنحة من عدمه، وكذلك معرفة مكان ووقت المعلن للصرف، بإرسال رسالة على الخط الساخن وكتابة الرقم القومي كاملا، من الشمال إلى اليمين، لتخفيف التزاحم وعدم التعرض لأي مخاطر، حفاظا على سلامة المواطنين وكرامتهم.