حبس سيدة مارست الجنس مع نجل شقيقتها وتسببت في موته بمايو

تواصل نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة ممارسة سيدة الرذيلة مع نجل شقيقتها والتسبب في قفزه من الطابق الخامس في منطقة 15 مايو، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغ يفيد سقوط شاب من الطابق الخامس، ووفاته، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى سقط من شقة خالته، وتم ضبطها.وأمام النيابة العامة اتهم ابن السيدة والدته بممارسة الرذيلة مع نجل شقيقتها المتوفي حيث أنه يوم الواقعة حضر إلى منزل وسمع صوت رجل من غرفة والدته وبتفقد الأمر وجدها في أحضان نجل شقيقتها في مشهد مروع وعندما شاهده المتوفى قفز من السرير على الشباك وتوفي في الحال.واعترفت السيدة بارتكاب الواقعة حيث أنها علاقتها المحرمة بدأت منذ ثلاثة أشهر عندما تلاحظ لها كثرة تردد المتوفي عليها لتفقد حالها وزيارتها ومن هنا بدأت بينهما مشاعر محرمة انتهت علاقة زنا محارم وبدأ يتردد عليها في غياب نجلها، ونفت علاقتها بالوفاة قائلة: «كنا في حالة سكر وسقط من الشباك أثناء الهرب».وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن القتيل سقط من شرفة منزل خالته "هاجر"، 42 سنة، وكان يرتدي بنطال "بيجامة" فقط وينبعث من فمه رائحة خمر، ما يشير إلى أنه كان في حالة سكر مع خالته.