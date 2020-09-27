فرنسا تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف التصعيد

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، الجانبين الأرمني والأذربيجاني لوقف التصعيد بينهما، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.بعدما أسفرت مواجهات عنيفة بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني، الأحد، في منطقة ناغورنو كاراباخ، عن مقتل مدنيين من الجانبين، وفق ما أفاد مسئولون أرمنيون، وأعلن رئيس الوزراء الأرميني الأحكام العرفية والتعبئة العامة.فيما تعهد رئيس أذربيجان بتحقيق النصر على أرمينيا.من جهتها، دعت موسكو الجانبين لوقف النار، وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، إنه يجب على أطراف النزاع الجلوس إلى طاولة المفاوضات.يشار إلى أن أذربيجان كانت قد بدأت، اليوم، قصف منطقة ناغورني كاراباخ، حسبما أفاد الجانب الأرمني، الذي أعلن بدوره إسقاط مروحيتين عسكريتين وعدد من المسيرات التابعة للجيش الأذربيجاني، و3 طائرات دون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.