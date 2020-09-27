متى ينتهي صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. الرئيس يجيب

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، و التي دعمتهم الدولة منذ بدء أزمة كورونا.





ووجّه السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية في مسطرد، بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن البسيط، واستمرارا منه في دعم المواطن.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

من هنا. 1· الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالى



2· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.



3· اختيار اضغط هنا للتسجيل.



4· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.



الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة



1 ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.



2 ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).



3 ـ يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".



4 ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".



الخط الساخن

خصصت وزارة الاتصالات خدمة الخط الساخن 142 للمواطنين، والذي من طريقة يمكن الاستعلام عن استحقاق المواطنين من منحة الـ 500 جنيه من عدم استحقاقه، وكذلك معرفة مكان ووقت المعلن للصرف، بإرسال رسالة على الخط الساخن وكتابة الرقم القومى كاملا، من الشمال إلى اليمين، لتخفيف التزاحم وعدم التعرض لأي مخاطر، حفاظًا على سلامة المواطنين وكرامتهم.



"بداية صرفها"

أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء صرف الدفعة الأولى منها ١٣ أبريل ٢٠٢٠.



"كيفية الاستقبال"



من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذي سيتم الصرف منه.



"طرق الصرف"

وحرصا على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري في بعض المحافظات.