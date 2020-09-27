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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى وفاة شقيقة مفيد شهاب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
السيسي
السيسي
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد خالد محمد محمود أباظة، لتشييع جنازة شقيقة الدكتور مفيد شهاب وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

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