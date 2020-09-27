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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى وفاة شقيقة مفيد شهاب
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد خالد محمد محمود أباظة، لتشييع جنازة شقيقة الدكتور مفيد شهاب وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
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