وزير خارجية سوريا: تركيا دولة مارقة وخارجة عن القانون

صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن تركيا ارتكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في بلاده.ووصف المعلم، أنقرة بأنها راع رئيسي للإرهاب في المنطقة، بجانب نظامها المارق والخارج عن القانون.وأضاف المعلم، في خطاب مسجل مسبقا أمام اجتماع رفيع المستوى عبر الفيديوكونفرس للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب في بلاده والمنطقة.وتابع المعلم، بلغة قاسية بشكل غير معتاد، أن أنقرة مذنبة أيضا بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بسبب قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة قاومت الاحتلال التركي، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.وأكد المعلم، أن قطع إمدادات المياه عرض حياة المدنيين للخطر، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.واتهم المعلم، تركيا بنقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وانتهاك سيادة العراق، واستخدام اللاجئين كورقة مساومة ضد أوروبا، والمطالبة بالقوة بموارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.واختتم المعلم، قائلا: "لقد أصبح النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن القانون بموجب القانون الدولي، ويجب وقف سياساته وأفعاله التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".من ناحيتها، ردت بعثة تركيا في الأمم المتحدة بالقول إنها ترفض التصريح الوهمي للنظام السوري المليء بالمزاعم السخيفة برمتها.