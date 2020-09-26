ارتفاع إصابات كورونا فى الفلبين إلى 301 ألف و256 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 301 ألف و256 حالة، وذلك عقب تسجيل 2747 إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5284 حالة، وذلك عقب تسجيل 88 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.