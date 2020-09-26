القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة فى منطقة الخليفة أثناء درس خصوصي، بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم فحصه وتحديد هوية المتهم وضبطه.ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الجمعة، هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" قالوا من خلاله إن مدرسا تحرش بطفلة خلال إعطائها درسا خصوصيا فى منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك الشخص الذى تحرش بالطفلة.وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مسنًا" يتحرش بطفلة ويُقبّلها داخل غرفة.