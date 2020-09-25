وزيرة البيئة خلال إطلاق حملة الترويح للمحميات: مصر دائمًا في مرحلة بناء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اليوم يشهد الانتقال لمرحلة جديدة في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والسكان المحليين والعاملين بقطاع السياحة البيئية، وهو ما يحقق التنمية المستدامة من خلال الترويج لعدد 13 محمية طبيعية كمرحلة أولى بالتعاون مع وزير السياحة والآثار.جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها فى الكلمة الافتتاحية لحملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ودعما للسياحة البيئية فى مصر، بالنيابة عن وزراء السياحة والآثار والطيران المدنى والدولة للإعلام من قلب محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.وأضافت الوزيرة، أن إطلاق الحملة الآن فى ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على السياحة العالمية هو خير دليل على أن مصر دائما فى مرحلة بناء وتطوير، ولنكون على استعداد لما بعد انتهاء تلك الأزمة خلال مارس القادم.وأوضحت فؤاد، أن الحملة تستمر لمدة ثلاث سنوات وتهتم المرحلة الأولى فيها بالتعريف بالأماكن المتاحة للمشاهدة، بالإضافة إلى أساليب الاستمتاع حتى يتمكن السائح من مشاهدة المعالم الطبيعية والتمتع بالتعرف على ثقافات المجتمع المحلى والمحميات المتنوعة والثرية لقضاء تجربة فريدة ومتميزة.وأوضحت الوزيرة أن محمية رأس محمد بها 220 نوعا من الشعاب المرجانية و1000 نوع من الأسماك وهى أقدم محمية أعلنت عام 1983، ونالت العلامة الخضراء من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2018 خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الذى حظى بدعم فخامة رئيس الجمهورية الداعم الحقيقى للعمل البيئى فى مصر، وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لكافة الوزراء المشاركين بالحدث، وأثنت على التعاون مع وزراء السياحة والآثار والإعلام والطيران المدنى لدعمهم الكامل لخروج بالحدث بالشكل اللائق.كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتكريم كل من المهندس شريف الغمراوى من رواد السياحة البيئية والسياحة المستدامة فى مصر والشرق الأوسط وأحمد يحيى الحاصل جائزة أفضل مشروع ناشئ في السياحة المستدامة في الشرق الأوسط ومنير نعمة الله صاحب مؤسسة نوعية البيئة الدولية ومؤسس مفهوم العمارة البيئية فى سيوة لجهودهم في مجال السياحة البيئية.